Derde minder transacties op markt nieuwbouwkoopwoningen

In het derde kwartaal van 2022 zijn ruim een derde minder nieuwbouwkoopwoningen verkocht dan een jaar eerder. Dit is de grootste daling sinds de start van de meting in 2015. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, het Kadaster en Eurostat.

Er werden ruim 50 duizend bestaande koopwoningen verkocht, een daling van 6,4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze daling is kleiner dan in het tweede kwartaal van 2022 (10,2 procent). Bij de nieuwbouwwoningen ging het om ruim 5 duizend transacties, 33,9 procent minder.

In totaal zijn er in het derde kwartaal 9,9 procent minder woningen verkocht. Dit is het zesde kwartaal op rij dat er minder woningen zijn verkocht dan een jaar eerder.

Prijzen nieuwbouwkoopwoningen 13,7 procent hoger

In het derde kwartaal van 2022 was de prijs van een nieuwbouwkoopwoning gemiddeld 13,7 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Hiermee kwam de gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwkoopwoning uit op bijna 474 duizend euro. Dit is lager dan het tweede kwartaal, toen bedroeg de gemiddelde prijs voor het eerst meer dan een half miljoen euro.

De prijs van een bestaande koopwoning was gemiddeld 11,9 procent hoger dan een jaar eerder. De prijsstijging vlakte voor het tweede kwartaal op rij af. In het voorgaande kwartaal was de prijs gemiddeld 18,4 procent hoger dan een jaar eerder.