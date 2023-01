Amerika, Duitsland en Nederland leveren Patriot-capaciteit aan Oekraïne

Rutte brengt bezoek aan Joe Biden

De premier deed dit tijdens zijn bezoek aan de Amerikaanse president Joe Biden. Patriot staat voor Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target. Hoe de bijdrage van Defensie eruit ziet wordt nader uitgewerkt.

Training Oekraïense militairen

Oekraïense militairen worden sinds deze week in de Verenigde Staten getraind om met het luchtverdedigingssysteem te werken. Dat gebeurt omdat de Amerikanen eerder al hebben gemeld Patriot-capaciteit aan Oekraïne te geven. Ook Duitsland heeft Patriot-capaciteit toegezegd.

Bescherming tegen Russische raketten en drones

Oekraïne vraagt de wereld al enige tijd om dit wapensysteem. Dit is nodig om kritieke infrastructuur te beschermen tegen Russische raketten en drones. Nederland is naast de Verenigde Staten en Duitsland het enige land dat Patriot-capaciteit kan leveren die voldoet aan de noodzakelijke standaard.

Het Patriot-systeem

De Patriot is een hoogwaardig grondgebonden luchtverdedigingswapensysteem voor de middellange afstand. Het Patriot-systeem is bedoeld om helikopters, bemande en onbemande vliegtuigen, ballistische raketten en kruisraketten uit te schakelen. Dat kan tot op ongeveer 20 kilometer hoogte en over een afstand van 60 kilometer. Met een Patriot-systeem zijn meerdere doelen tegelijk te volgen en te onderscheppen.

4 Nederlandse Patriot-systemen

Nederland heeft 4 Patriot-systemen, met elk een eigen radar, vuurleidingscentrale en meerdere lanceerinrichtingen. Er zijn op dit moment 3 systemen operationeel, het vierde exemplaar dient als reserve. Een van de maatregelen uit de Defensienota van 2022 is ook dit vierde systeem in bedrijf te stellen. Hiervoor moet personeel aangetrokken worden en moet een deel van dat systeem bij de fabrikant in de Verenigde Staten gereed gemaakt worden.