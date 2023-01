Grijze Skoda verdachte dodelijke schietpartij Zwijndrecht in Rotterdam aangetroffen

Dinsdag heeft de politie de grijze Skoda Octavia aangetroffen op de Kuinder in Rotterdam Zevenkamp. Het gaat om de tweede vluchtauto van de 49-jarige man die er van verdacht wordt afgelopen zaterdagmiddag twee vrouwen te hebben neergeschoten op een parkeerplaats in Zwijndrecht. Dit meldt de politie dinsdagmiddag.

Tips

De tweede vluchtauto werd, mede dankzij tips van oplettende burgers aangetroffen. De recherche onderzoekt nu hoe lang de auto hier al staat. 'Burgers kunnen hierbij helpen. Woont u op of in de omgeving van de Kuinder, heeft u gezien dat ergens in de afgelopen dagen de auto is geparkeerd of heeft u iemand zien uitstappen? Dan komen we graag met u in contact. Ook ontvangen we graag camerabeelden van de wegen naar de Kuinder toe. Als op deze beelden van de afgelopen dagen de Skoda te zien is, dan ontvangen we deze beelden graag snel', meldt de politie.

Onderzoek gaat onverminderd door

Het onderzoek naar de voortvluchtige 49-jarige verdachte gaat onverminderd door. Heeft u tips of informatie over de locatie van de verdachte? Bel direct 112 en benader hem niet zelf. De politie benadrukt dat de aanleiding van het incident nog steeds wordt gezocht in de relationele sfeer.

Nog geen aanhouding

'We begrijpen de bezorgdheid en het aantal vragen naar aanleiding van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. Het voornaamste doel op dit moment is met man en macht zoeken naar de voortvluchtige om hem aan te houden. Dit gebeurt met zichtbare en onzichtbare middelen. Afgelopen dagen zijn er diverse instappen geweest met betrekking tot het onderzoek. Dit heeft nog niet geleid tot de aanhouding van de verdachte', aldus de politie.