30.000 euro beloning voor de gouden tip na schietpartij Zwijndrecht

Het is van groot belang dat we Minh Nghia V. aanhouden en daarom looft het Openbaar Ministerie 30.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de vindplaats en aanhouding van V. V. wordt verdacht van moord en een poging moord.

Het vermoeden bestaat dat Minh contact probeert te zoeken met mensen in zijn netwerk om zo te voorzien in zaken als onderdak, eten en middelen om uit het zicht van de politie te blijven. We doen een beroep op deze mensen om zich bij de politie te melden. Dit kan ook volledig anoniem via onderstaande contactmogelijkheden.

Grijze Skoda aangetroffen

Mede dankzij tips van oplettende burgers heeft de politie de grijze Skoda Octavia teruggevonden op de Kuinder in Rotterdam Zevenkamp. De recherche onderzoekt hoe lang de auto hier al staat. Burgers kunnen hen hierbij helpen. Woont u op of in de omgeving van de Kuinder, heeft u gezien dat ergens in de afgelopen dagen de auto is geparkeerd of heeft u iemand zien uitstappen? Dan komt de politie graag met u in contact. Ook ontvangen ze graag camerabeelden van de wegen naar de Kuinder toe. Als op deze beelden van de afgelopen dagen de Skoda te zien is, dan ontvangen ze deze beelden graag snel. U kunt deze eenvoudig uploaden via het tipformulier onderaan dit bericht.

Het onderzoek naar de voortvluchtige Minh Nghia V. gaat onverminderd door. Heeft u tips of informatie over de locatie van de verdachte? Bel direct 112 en benader hem niet zelf.