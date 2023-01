Politie vindt derde vluchtauto verdachte (49) schietpartij Zwijndrecht

Dinsdagavond is in Hoek van Holland, in het onderzoek naar de 49-jarige verdachte van de dodelijke schietpartij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht, een derde vluchtauto aangetroffen. 'De zwarte Seat Ibiza stond geparkeerd op de Dolphijnstraat', zo meldt de politie woensdag.

Arrestatieteam

'Omdat vermoed werd dat Vuong mogelijk bij een kennis zou verblijven, werd een woning in de omgeving binnengevallen en doorzocht. Helaas trof het arrestatieteam de verdachte niet aan. De zoektocht gaat onverminderd door en hulp van publiek blijft welkom', aldus de politie.

Seat Ibiza

Nadat dinsdagmiddag 24 januari de Skoda Octavia werd teruggevonden op de Kuinder in Rotterdam Zevenkamp, kwam in het onderzoek al snel de zwarte Seat in beeld als mogelijke derde auto waarin de verdachte zich verplaatste. Goed recherchewerk leidde agenten naar Hoek van Holland, waar de auto dinsdagavond leeg werd aangetroffen. Ook het onderzoek in de nabijgelegen woning en de directe omgeving leidde niet tot de vondst en aanhouding van de 49-jarige verdachte. Er is niemand aangehouden.

Zoektocht gaat door samen met het publiek

De zoektocht naar de man gaat echter onverminderd door, zo laat de politie weten. De hulp van het publiek is daarbij enorm waardevol. Een groot team van politie en specialistische diensten wil nu onder andere weten wie de verdachte in de omgeving van Hoek van Holland heeft gezien en mogelijk in welke auto hij is gestapt. Misschien hebben mensen dat gezien. Alle informatie blijft welkom. Heeft u tips of informatie over de locatie van de verdachte? Bel direct 112 en benader hem niet zelf.

Beloning van OM van 30.000,- euro

Het is van groot belang dat de man wordt aanhouden en daarom heeft het Openbaar Ministerie een beloning uitgeloofd van 30.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de vindplaats en aanhouding van de man die wordt verdacht van moord en een poging moord.