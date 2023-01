Tanks naar Oekraïne, Nederland bekijkt opties om bij te dragen

Duitsland heeft aangekondigd snel 14 Leopard-2A6 gevechtstanks aan Oekraïne te leveren. Nederland maakt deel uit van een groep landen die in deze cruciale fase van de oorlog alles op alles zet om Oekraïne te voorzien van Westerse gevechtstanks en bekijkt verschillende opties om hier aan bij te dragen. Daarover heeft minister van Defensie Kajsa Ollongren de Kamer vandaag per brief geïnformeerd.

Een van de mogelijkheden is het financieel ondersteunen van de aanschaf van westerse gevechtstanks. Ook via opleiding en training van Oekraïense tankbemanningen zou Nederland kunnen bijdragen. Nederland is hierover in overleg met verschillende landen, waaronder Duitsland.

Op het moment van schrijven is het nog niet bekend hoe het Duitse besluit om Leopard-2 gevechtstanks te leveren wordt ingevuld. Nederland en Duitsland werken nauw bilateraal samen in het landdomein. Het kabinet hecht eraan dat in de overwegingen de eventuele effecten op de operationele gereedheid, het kennisbehoud van Nederlandse militairen op de Leopard-2 en de voorziene enhanced Forward Presence-inzet van het Duits-Nederlandse tankbataljon nadrukkelijk worden meegewogen.

Leopard-2A6 gevechtstanks zijn van Duitse makelij. Dit land moet Leopardgebruikers daarom toestemming geven als zij hun tanks van dit type aan Oekraïne willen leveren. Die toestemming is er sinds vandaag. Duitsland hoopt samen met bondgenoten 2 tankbataljons naar Oekraïne te sturen.