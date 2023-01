Bijna 2 miljoen Nederlanders willen in het buitenland wonen én werken

Bijna een kwart (24%) van de Nederlandse beroepsbevolking wil in het buitenland wonen én werken. Dat zijn in totaal 1,9 miljoen personen van wie er bijna 400.000 voor 10 jaar of langer Nederland willen verruilen voor het buitenland. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen die alleen in Nederland wil wonen en werken toe.

Waar in 2019 nog 50% van de Nederlandse beroepsbevolking zei alleen in Nederland wilde werken, is dit percentage gegroeid tot 54%. Internationaal werken is sinds covid niet populairder geworden. De groep die in het buitenland wil wonen én werken is sinds 2019 iets gedaald van 24,6% naar 24%. Eén van de verklarende factoren voor de afnemende populariteit van internationaal werken is de vergrijzende beroepsbevolking. Hoe ouder de beroepsbevolking des te kleiner is de groep die internationaal wil wonen en werken. Van de 30-minners wil 32% internationaal werken. Van de 50-plussers ligt dit op 18%. Dit blijkt uit onderzoek van Intelligence Group waarin 16.000 Nederlanders en 125.000 Europeanen jaarlijks worden ondervraagd.

Waar en welke Nederlanders willen internationaal werken?

Van de groep die internationaal wil werken, wil de helft dit korter dan 3 jaar doen, terwijl de andere helft voor minimaal 3 jaar in het buitenland wil werken. Van deze groep wil een vijfde, bijna 400.000 personen, zelfs voor meer dan 10 jaar naar het buitenland.

Internationaal werken is vooral populair onder mannen, hoger opgeleiden en jongeren. De vijf belangrijkste redenen om internationaal te willen werken zijn:

1. Mijzelf uitdagen

2. Mogelijkheid om ervaring op te doen

3. Kennismaken met verschillende culturen

4. Werkervaring opdoen

5. Klimaat



Bijzonder is dat deze redenen ook echt uniek en onderscheidend zijn voor Nederlanders. Waar voor andere Europeanen de nummer 1 en 2 respectievelijk een betere levensstandaard verkrijgen en salarisvoorwaarden/tarief is, ligt het voor Nederlanders hoger in de Maslow Piramide, in de vorm van uitdaging, ervaring en kennismaken met verschillende culturen.