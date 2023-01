Bij NS check je in en uit met je contactloze betaalpas

Vanaf 31 januari kunnen treinreizigers die vol tarief tweede klas reizen - naast de OV-chipkaart – bij NS ook in- en uitchecken met de contactloze betaalpas, creditcard of mobiel. Je hoeft niet meer langs een kaartautomaat om een kaartje te kopen of saldo te laden, maar kunt direct inchecken en je trein halen. Met de introductie van OVpay wordt reizen met het openbaar vervoer nog makkelijker.

OVpay

In- en uitchecken met de contactloze betaalpas of creditcard is een van de nieuwe betaalvormen die de gezamenlijke OV-bedrijven en Translink invoeren onder de overkoepelende naam OVpay, in samenwerking met de banken en OV-autoriteiten. In het overgrote deel van Nederland is reizen met je betaalpas inmiddels mogelijk. Naar verwachting is het nieuwe in- en uitchecken eind maart mogelijk in het hele OV. Naast NS, is reizen met je betaalpas vanaf 31 januari ook mogelijk in de treinen van Qbuzz (Merwedelijn), en Arriva (Limburg).

Het draait om gemak

De afgelopen maanden hebben ruim 3000 reizigers meegedaan aan een pilot. Deze reizigers hadden al eerder de mogelijkheid om bij NS met een contactloze betaalpas in- en uit te checken. NS heeft geleerd van deze pilot en heeft de techniek waar nodig verbeterd om het proces zo makkelijk mogelijk te maken voor de reiziger. ‘’Het in- en uitchecken voor de trein is vanaf vandaag net zo makkelijk en snel als het contactloos afrekenen van boodschappen. Het draait om gemak. Zo kun je zonder eerst een kaartje te moeten kopen, gebruikmaken van de trein", vertelt Tjalling Smit, lid Raad van Bestuur NS. Reizen met betaalpas, of dat nou een fysieke pas is of op je mobiel, is een aanvulling op reizen met de OV-chipkaart of een (online) ticket. Smit: “We willen reizigers hiermee een extra keuze bieden om nog gemakkelijker met het OV te reizen.”

Reisoverzicht checken

De prijs van een reis met je betaalpas is gelijk aan de prijs van een reis met een OV-chipkaart vol tarief tweede klas. De kosten van gemaakte reizen worden per dag bij elkaar opgeteld en zijn de volgende dag voor de reiziger zichtbaar op het betaaloverzicht van de bank of creditcardverstrekker. Reizigers kunnen hun reisoverzicht terugvinden door je betaalpas te koppelen aan Mijn NS of door op ovpay.nl/reisoverzicht de code in te vullen die vermeld staat in het betaaloverzicht met de omschrijving NLOV.

Aangezien de poortjes vanaf 31 januari -naast de OV-chipkaart- ook chips van een betaalpas, creditcard of mobiel lezen, vragen wij onze reizigers om de gewenste pas los bij het poortje aan te bieden. Dit voorkomt dat reizigers per ongeluk inchecken met de verkeerde pas en te veel betalen voor hun reis. Het huren van een OV-fiets/ OV-ebike of het krijgen van reizigerskorting op een P+R terrein, kan niet met een betaalpas