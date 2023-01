Nieuwe vliegtuigen Martinair maken minder herrie

De A350F is de vrachtvariant van het passagiersvliegtuig A350. Het heeft een extra groot vrachtdek en er is zoveel mogelijk gebruikgemaakt van lichtere materialen om het startgewicht laag te houden. Samen met efficiënte Rolls-Royce Trent XWB-97-motoren zorgt dit voor aanzienlijke betere prestaties op het gebied van CO2-uitstoot en geluid. De nieuwe toestellen zijn dus zuiniger met minder uitstoot en stiller.

In totaal is de payload in de gekozen configuratie maximaal 108 ton. De toestellen zijn geschikt voor verschillende vrachtsoorten, waaronder versproducten, expreszendingen, farmaceutische producten, paardenvervoer en extra grote vracht.

KLM CEO Marjan Rintel: 'Vlootvernieuwing is een belangrijk onderdeel van de KLM-ambitie om te verduurzamen. Daarin nemen we onze verantwoordelijkheid. We willen minder CO2 uitstoten vanwege het klimaat en het geluid verminderen voor omwonenden. Met de A350F daalt de CO2 met meer dan 40% en het geluid met 50% vergeleken met hun voorgangers. Dat is de reden dat we besloten hebben deze order eerder te plaatsen dan aanvankelijk gepland. In plaats van in 2027, zullen we vanaf het najaar van 2026 de freighters vervangen. We versnellen hiermee de verduurzaming van KLM.'

Adriaan den Heijer, executive vice president Air France-KLM Cargo en managing director Martinair: 'Met de keuze voor de A350F zetten we ook bij vracht belangrijke stappen om de CO2-uitstoot terug te dringen en geluidshinder te verminderen. Ik ben blij met deze nieuwe, technologisch zeer geavanceerde toestellen in de vloot, die goed passen binnen de operatie van Air France-KLM-Martinair Cargo en bij onze onderhoudsafdeling. Voor onze klanten is de keuze voor de veelzijdige A350F goed nieuws voor de toekomst. De nieuwe toestellen vormen een belangrijke aanvulling op de bellycapaciteit van onze uitgebreide intercontinentale passagiersvloot.'