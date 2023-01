Vertraging door ongeval op snelweg A2 bij Best

Op de snelweg A2 bij Best vond vrijdagmiddag rond 13.30 uur een verkeersongeval plaats met meerdere voertuigen. Het ongeval gebeurde in de rijrichting naar Eindhoven. Bij het ongeval waren ten minste twee voertuigen en een aanhanger betrokken.

Een bergingsbedrijf heeft deze voertuigen geborgen. Ook kwam een ambulance ter plaatse, er is ten minste één persoon met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Achter het ongeval ontstond de nodige vertraging, veel verkeer ging er bij Best-West af en zocht een alternatieve route, waardoor het in Best zelf behoorlijk druk was.