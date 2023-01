Overleden persoon aangetroffen na brand bedrijfspand

In de vroege ochtend van zondag 29 januari ontstond door een nog onbekende oorzaak brand in een bedrijfspand met meerdere units aan de Dorpsweg in Schellinkhout. De politie heeft vanmorgen een overleden persoon aangetroffen in een unit. De politie doet momenteel onderzoek naar de identiteit van deze persoon en de toedracht van de brand.