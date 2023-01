Asielverzoeken met ruim 40 procent toegenomen in 2022

In 2022 dienden ruim 35 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland in, 44 procent meer dan het jaar ervoor. Vooral in de tweede helft van het jaar werden de aanvragen gedaan. Vorig jaar kwamen bijna 11 duizend nareizigers naar Nederland, 8 procent meer dan in 2021. Net als voorgaande jaren vormden Syriërs de grootste groep asielzoekers. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste asielcijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Meeste aanvragen in tweede helft van 2022

In 2022 dienden 35 535 asielzoekers een eerste asielverzoek in, het hoogste aantal sinds 2015. In het tweede half jaar van 2022 waren dit er meer (21 760 verzoeken) dan in het eerste half jaar (13 775 verzoeken). In februari kreeg de IND de minste (1 600) en in september de meeste (4 435) asielverzoeken te verwerken. Na september nam het aantal asielverzoeken weer af.

Meer dan 1 op de 3 asielzoekers uit Syrië

Mensen met een Syrische nationaliteit vormden in 2022, net zoals in voorgaande jaren, de grootste groep asielzoekers; bijna 36 procent (12 640) van het totaal. Dat is de helft meer dan een jaar eerder. Bijna 70 procent van de asielverzoeken van Syriërs werd ingediend in de tweede helft van het jaar.

Net als in 2021 vormden Afghanen (2 730) en Turken (2 685) na Syriërs de grootste groepen asielzoekers in 2022. Het aantal asielverzoeken van mensen met de Afghaanse nationaliteit daalde met 9 procent, terwijl het aantal Turkse aanvragen met 9 procent steeg ten opzichte van een jaar eerder.

Aantal nareizigers licht gestegen

In 2022 kwamen 10 925 nareizende familieleden naar Nederland, dat waren er zo’n 800 meer dan het jaar daarvoor. Het aantal nareizigers was in het laatste kwartaal van 2022 het laagst (1 545) en het hoogst in het derde kwartaal (3 640).

De stijging van het aantal nareizigers komt grotendeels door mensen met een Syrische en Turkse nationaliteit. 7 240 Syrische familieleden reisden vorig jaar naar Nederland, zo’n 12 procent meer dan in 2021. Het aantal nareizigers met de Turkse nationaliteit steeg met 49 procent naar 1 095 in 2022.