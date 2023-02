Uitpraatprocedure na melding van mogelijk vuurwapen in auto

Agenten gaven de bestuurder van een voertuig rond 18.15 uur een stopteken en trokken hun vuurwapen , waarna zij de bestuurder uit de auto praatten. De bestuurder, een 20-jarige Boskoper, werd aangehouden en de auto werd doorzocht. Er werd geen vuurwapen aangetroffen. De auto is in beslaggenomen voor verder onderzoek. De Boskoper is in de avond weer heengezonden.