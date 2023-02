Hagenaar maakte en verkocht via Darkweb voor acht ton aan valse bankbiljetten

Voor acht ton aan vervalste bankbiljetten

'In totaal zou hij voor acht ton aan valse biljetten hebben geproduceerd. Zijn pakketten met vals geld gingen heel Europa door, onder andere naar Oostenrijk en Duitsland', aldus het OM. Vandaag eiste de officier van justitie 66 maanden cel tegen de verdachte.

DNA leidde naar Hagenaar

Begin 2020 ging het politieonderzoek van start, onder andere naar aanleiding van meldingen uit Oostenrijk en Duitsland over pakketten met vals geld. Op verschillende pakketten vond de politie DNA die in het systeem een match opleverde met de Hagenaar. Dat leidde op 12 juli 2022 tot een doorzoeking van diens huis.

Printshop met hologramstickers

De politie trof daarbij een volledig uitgeruste printshop aan voor de productie van valse biljetten: printers, hologramstickers voor de biljetten, hardware en software om biljetten mee op te maken. Ook lag er voor ruim 57.000 euro aan valse eurobiljetten, ruim 96.000 kroon aan valse Zweedse bankbiljetten en goed 9.000 aan valse US dollars.

Automatisch vuurwapen en Beretta pistool

Volgens een berekening van De Nederlandsche Bank is het totale schadebedrag van de onderschepte en in circulatie gebrachte valse biljetten ruim acht ton. Opvallend was ook dat de politie een automatisch vuurwapen vond in het huis waar hij met zijn moeder woonde en een Beretta pistool, beide voorzien van munitie. Volgens de officier van justitie op zitting onderstreepte dit ‘de criminele business waarin verdachte verkeerde’.

Eis: 66 maanden cel

De officier eiste tegen de verdachte een celstraf van 66 maanden. De uitspraak is over twee weken.