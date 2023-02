DNA-onderzoek om identiteit dode brand Schellinkhout te bepalen

De politie heeft het technisch sporenonderzoek in de brandresten van een loods langs de Dorpsweg afgerond.

Dit onderzoek is verricht door medewerkers van de forensische opsporing van de politie Noord-Holland en van het Nederlands Forensisch Instituut. De brand is dermate intens geweest dat de startlocatie en het verloop van de brand niet vastgesteld konden worden.

Bij de brand is één persoon overleden. Er is DNA veiliggesteld, wat moet worden vergeleken met DNA van familie van de persoon van wie het vermoeden bestaat dat deze is overleden. Het onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer kan daarom nog geruime tijd vergen.

Het onderzoek of er sprake is van strafbare feiten wordt voortgezet.