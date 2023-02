Aanhouding Rotterdamse zedenzaak na tip

In januari 2022 werd een toen 13-jarig meisje slachtoffer van verkrachting. Dit gebeurde in de nacht van 5 op 6 januari in de Rozentuin van het Museumpark in Rotterdam. De zaak kreeg de afgelopen weken aandacht in verschillende opsporingsprogramma’s, waarna tips dus leidden naar de aanhouding van een 27-jarige man uit Delft.

Hij werd op 31 januari in zijn woning aangehouden. Uit onderzoek moet blijken wat de exacte rol is geweest van deze man.

Na een ruzie thuis liep het meisje midden in de nacht weg van huis. Op de Schiedamse Vest raakte het meisje en verdachte met elkaar aan de praat. Het gesprek verandert van toon en het meisje voelt zich gedwongen met de man mee te lopen. Samen lopen zij richting de Rozentuin in het Museumpark. De man heeft een fiets bij zich en een rugtas op zijn rug, het meisje is bang dat de man wellicht gewapend is en durft daarom niet te vluchten of om hulp te roepen. Wanneer zij in de Rozentuin zijn dwingt hij het slachtoffertje seks met hem te hebben.

Na deze heftige gebeurtenis moest het slachtoffer met de verdachte mee teruglopen richting het Vasteland, hier fietste de man weg richting de Maastunnel en liet het meisje ontredderd en beschadigd achter.

Een jaar lang deed de recherche onderzoek naar deze heftige zaak. In januari dit jaar werd in zowel Bureau Rijnmond als Opsporing Verzocht de hulp van het publiek gevraagd om deze zaak op te lossen. Een tip naar aanleiding van de uitzending in Opsporing Verzocht leidde naar de verdachte. Zijn rol wordt onderzocht.