Nederland levert militaire bijdragen NAVO

Nederland draagt sinds 2017 bij aan de vooruitgeschoven aanwezigheid (eFP) van de NAVO in Litouwen. Defensie zet momenteel 270 tot 300 militairen in voor deze vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid. De troepenmacht is in het Baltische land om de laten zien dat de NAVO hier paraat staat en om solidariteit met de Litouwse bevolking uit te stralen.

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra bezocht de Nederlandse militairen in Roemenië. Hij ging onder meer langs bij een oefenende eenheid bij de havenstad Constanta. De Nederlanders trainden daar met Franse en Amerikaanse collega’s. Met zijn Franse ambtgenoot was Hoekstra ook op het militaire basiskamp Cincu. De Nederlanders schoten verder met ‘scherp’ tijdens een live fire exercise. Dat deden ze onder meer met de .50 miltrailleur en het draagbare Spike antitank-raketsysteem. Zo’n 200 Nederlandse militairen in Roemenië maken deel uit van de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid. Met trainingen bereiden de militairen van de multinationale eenheid zich voor op alle mogelijke situaties zodat ze het NAVO-grondgebied in Roemenië kunnen verdedigen.

F-35's naar Polen

8 F-35-straaljagers arriveerden in Polen. 4 toestellen (waarvan 2 reserve) staan vanaf vandaag paraat om het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa te bewaken. Met de andere 4 doorlopen de vliegers een trainingsprogramma met bondgenoten.

Marineschepen naar vlootverbanden NAVO

Mijnenjager Zr.Ms. Makkum is onderweg richting zuidelijke wateren. Zusterschip Zr.Ms. Schiedam vertrekt deze week naar het noorden. Beide schepen sluiten zich aan bij respectievelijk de Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 (SNMCMG2) en SNMCMG1.

Verdediging NAVO-grondgebied

De krijgsmacht stelt schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de eerste hoofdtaak van Defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Bekijk het overzicht van de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO.