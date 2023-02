Noordwijk in de ban van pyromaan, vannacht weer 6 auto's uitgebrand

Vannacht is Noordwijk opnieuw opgeschrikt door een autobranden. 'In de nacht van 1 op 2 februari raakten in de wijk Duinpark zes auto’s zwaar beschadigd, vermoedelijk door brandstichting. Eerder deze maand werden er ook al auto’s door brand vernield in Noordwijk', zo laat de politie donderdag weten.

Vijf auto's in brand

Vannacht kreeg de politie rond 04.40 uur een melding van autobranden op de Pieter Bedijnstraat in Noordwijk. 'Ter plaatse bleken vijf auto’s in een parkeerhaven in brand te staan. Vermoedelijk is de brand in één auto overgeslagen naar de overige vier voertuigen. Alle vijf de auto’s raakten zwaar beschadigd', aldus de politie.

Zesde auto vernield door brand

Kort daarop kreeg de politie een nieuwe melding van een autobrand, dit keer op de W.H. van Konijnenburgstraat in Noordwijk. Rond 06.10 uur is daar een personenauto door brand zwaar beschadigd geraakt. Ook hier heeft de politie aanwijzingen dat het gaat om brandstichting.

Serie autobranden

Eerder deze maand werden op verschillende plekken in Noordwijk ook al auto’s vernield door brand. In de nacht van zondag 22 op maandag 23 januari gebeurde dat bij een auto op het Jeroenspark en bij een auto op de Prins Bernhardstraat.

Camerabeelden

De politie is dan ook op zoek naar getuigen en camerabeelden die kunnen helpen bij het onderzoek naar de serie autobranden in Noordwijk. Het gaat dan om camerabeelden op locaties in de omgeving van de Pieter Bedijnstraat, de W.H. van Konijnenburgstraat, het Jeroenspark of de Prins Bernhardstraat in Noordwijk.