Ultimatum aan directie easyJet

De leden hebben zich afgelopen maanden aangesloten bij FNV Luchtvaart met een duidelijke wens: vertegenwoordiging door de FNV bij de cao-onderhandelingen en een goede cao. Desondanks weigert easyJet tot op heden om FNV Luchtvaart uit te nodigen voor de onderhandelingen.

Minimumloon

In de tussentijd heeft de directie geprobeerd om met een andere vakbond, de VNC, tot een akkoord te komen. Ondanks een loonsverhoging van 7,5%, zouden de basislonen van veel cabinemedewerkers onder het minimumloon komen te liggen. Stijn Jansen, bestuurder FNV Luchtvaart: ‘Gelukkig was 85% van de VNC-leden zo wijs om dit resultaat af te wijzen.’

Acties

Voor de FNV-leden is de maat nu vol. Mocht easyJet na afloop van het ultimatum op donderdag 16 februari om 12.00 uur nog steeds weigeren om in gesprek te gaan, dan komen er acties. ‘Wij zullen stap voor stap de acties opbouwen, zolang easyJet niet tegemoetkomt aan onze eisen. En daarbij schuwen we ook niet om in de meivakantie het werk neer te leggen’, aldus Jansen.

Cao

Naast een plek aan de onderhandelingstafel eist FNV namens de leden een cao met onder meer een basisloon dat start vanaf 14 euro per uur en een automatische prijscompensatie.