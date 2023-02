Gemeente stakingen breiden zich uit naar Betuwe, Drechtsteden, Den Haag en Emmen

FNV Overheid kondigt nieuwe stakingen en werkonderbrekingen aan in de Betuwe, de Drechtsteden en in Den Haag. Ook in het noorden, in Emmen, vindt er een eerste werkonderbreking plaats. Op dit moment wordt er nog steeds, tot en met maandag 6 februari, gestaakt in Utrecht. Ook de Boa’s in Nieuwegein en Vijfheerenlanden voeren deze week actie.