61 miljoen luchtvaartpassagiers in 2022, kwart minder dan voor corona

In 2022 reisden 61,3 miljoen luchtvaartpassagiers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat is ruim 2 keer zoveel als in 2021, maar nog altijd een kwart minder dan in 2019. In het handelsverkeer werd 463 duizend keer gevlogen van of naar de vijf nationale luchthavens in Nederland.

Dit is een stijging van 53 procent ten opzichte van 2021, maar een afname van ruim 18 procent ten opzichte van 2019. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Augustus was met 44,9 duizend vluchten de drukste maand in 2022. In augustus reisden ook de meeste passagiers van en naar Nederland: 6,4 miljoen. Maandag 1 augustus was de drukste dag. In totaal passeerden die dag 221 duizend reizigers een van de terminals van Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde.

Steeds meer vliegtuigstoelen bezet

Naast het aantal passagiers nam ook het aantal passagiersvluchten toe. Ook steeg de gemiddelde bezettingsgraad. In 2022 waren er op passagiersvluchten 76 van de 100 vliegtuigstoelen bezet. In 2019 zaten er op elke 100 vliegtuigstoelen 81 passagiers; in 2020 en 2021 was de gemiddelde bezettingsgraad respectievelijk 57 en 58 procent.

Bijna drie kwart van de reizigers reisden binnen Europa

Van de 61,3 miljoen passagiers die in 2022 van en naar Nederland vlogen, reisden ruim 74 procent binnen Europa. Het grootste aandeel vormden de passagiers van en naar Spanje (8,4 miljoen) en van en naar het Verenigd Koninkrijk (6,7 miljoen). Samen was dit 24,7 procent van het totaal aantal vervoerde luchtvaartpassagiers. In 2019 was die volgorde nog andersom; toen vlogen de meeste luchtvaartpassagiers (11,3 miljoen) van en naar het Verenigd Koninkrijk en van en naar Spanje (8,7 miljoen). Van de landen buiten Europa is de Verenigde Staten het populairst. In 2020 en 2021 bleven reizigers dichterbij huis en reisden ze hoofdzakelijk binnen Europa.

Minder vrachtvervoer door de lucht

De hoeveelheid vervoerde vracht door de lucht nam in 2022, in vergelijking met 2021, met bijna 14 procent af tot 1,5 miljoen ton. Zowel op Amsterdam Schiphol Airport als op Maastricht Aachen Airport—de luchthavens waar vracht wordt afgehandeld—werd respectievelijk 13,8 en 15,5 procent minder vracht vervoerd. In 2019 werd er 1,7 miljoen ton vracht door de lucht vervoerd.