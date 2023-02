Dode (33) en gewonden bij steekincident in Delft, verdachte in België aangehouden

Zondagochtend is bij een steekincident rond 11.00 uur in Delft aan de Frederik van Eedenlaan een 33-jarige vrouw om het leven gekomen. Dit meldt de politie zondag.

Twee gewonden met spoed naar ziekenhuis

'Twee andere slachtoffers, een 55-jarige man en een 57-jarige vrouw, die zwaargewond zijn geraakt zijn met spoed naar het ziekenhuis overgebracht', aldus de politie.

33-jarige vrouw ter plaatse overleden

Rond 11.00 uur kreeg de politie een melding van het steekincident in Delft. Toen agenten aan kwamen in de Frederik van Eedenlaan troffen zij drie gewonde slachtoffers aan. De hulpverlening werd meteen opgestart, een van de slachtoffers, een 33-jarige vrouw, overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Een 55-jarige man en een 57-jarige vrouw werden met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Aanhouding in België na achtervolging

De politie startte meteen een onderzoek naar de verdachte. Kort na het incident is na een achtervolging in België een 31-jarige man aangehouden. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en zit daar vast voor verhoor, zijn rol bij het incident wordt onderzocht.

'Relationele sfeer'

Hoewel het onderzoek nog in volle gang is, wijzen de eerste bevindingen er op dat de aard van het incident vermoedelijk in de relationele sfeer gezocht moet worden. Uitgebreid onderzoek moet dit verder uitwijzen. Forensische specialisten doen onderzoek rondom de woning en rechercheurs doen uitgebreid onderzoek naar het incident.