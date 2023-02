Giro555 komt in actie voor slachtoffers aardbeving

De samenwerkende hulporganisaties slaan de handen ineen en roepen heel Nederland op om samen in actie te komen voor de slachtoffers van de humanitaire ramp in Turkije en Syrië. 'Het gironummer is per direct geopend voor de slachtoffers in Turkije en Syrië', zo meldt Giro555 dinsdag.

'Buiten overnachte in de vrieskou'

Michiel Servaes, actie-voorzitter Giro555: 'Het is een verschrikkelijke ramp waarvan we de gigantische omvang nog niet kunnen overzien. In Turkije loopt het aantal slachtoffers en hulpbehoevenden snel op. En in Syrië waren veel mensen vóór deze aardbeving bovendien al afhankelijk van noodhulp. Deze ramp komt daar nog overheen. Mensen zijn bang en moeten buiten overnachten in de vrieskou. Directe noodhulp is nodig, zoals medische zorg, dekens, voedsel en schoon drinkwater. Giro555 is nu open en roept Nederland op te doneren voor alle vrouwen, mannen en kinderen die getroffen zijn.'

Tienduizenden mensen getroffen

Bij de aardbeving in Turkije en Syrië van maandag 6 februari zijn tienduizenden mensen getroffen door meerdere krachtige aardbevingen en naschokken. De bevingen veroorzaakten enorm veel schade, het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 5.000 mensen en het aantal gewonden tot meer dan 15.000. Veel mensen zitten, vanwege instortingsgevaar, onbeschermd in de ijzige kou. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers en het aantal doden nog toeneemt in de komende dagen. Er is dringend noodhulp nodig, op zowel de korte als langere termijn.

Hulp aan slachtoffers Oekraïne gaat ook door

Giro555 is ook nog geopend voor het conflict in Oekraïne. Mensen kunnen daarvoor blijven doneren, als zij daarbij vermelden dat hun bijdrage voor Oekraïne bestemd is.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555

De samenwerkende hulporganisaties bestaan uit Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF, Nederlandse Rode Kruis, Plan International, Terre des Hommes en World Vision.