'Daling gasprijzen betekent niet het einde van de energiecrisis'

Hoewel steeds meer energiebedrijven tariefverlagingen aankondigen, betekent dit niet het einde van de energiecrisis. De verwachting is dat de tarieven halverwege het jaar stijgen omdat Europa de gasvoorraad moet aanvullen. Er kan niet meer van Russisch gas gebruikgemaakt worden en dat heeft gevolgen voor de inkoopprijs van gas. Directeur Dirk-Jan Wolfert van consumentenorganisatie de Vastelastenbond adviseert om juist nu over te stappen naar een vast energiecontract.

Nu steeds meer energiebedrijven tariefdalingen doorvoeren en het prijsplafond van kracht is, zijn mensen geneigd om op verdere tariefdalingen te wachten. Deze afwachtende houding is begrijpelijk, maar kan ook nadelig uitpakken als de energietarieven weer stijgen.

De lockdown in China is voorbij en dat betekent dat de vraag naar energie stijgt. “Deze vraag is van invloed op de gasprijs die daardoor omhoog gaat. De gasbevoorrading gaat verder bemoeilijkt worden, doordat er geen gebruikgemaakt kan worden van Russisch gas. De impact van de oorlog in Oekraïne is nog dagelijks voelbaar. Er moet dus naar alternatieven gezocht worden en de kans is groot dat deze duurder zijn. Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie gaf al aan dat we de komende jaren rekening moeten houden dat we meer voor gas moeten betalen”, stelt Wolfert.

Stijging inkoopprijs gas verwacht

De verwachting is dat inkoopprijs van gas later dit jaar omhoog gaat, waardoor de energietarieven stijgen. Energiebedrijven zullen bij de inkoop van energie rekening houden met dit scenario en deze oplopende kosten meenemen in hun variabele tarieven én de beloofde vaste contracten. Vaste contracten moeten in april verschijnen en de vraag is hoe deze eruit gaan zien.

Wolfert verwacht dat de verwachte stijging van de inkoopkosten wordt meegenomen in deze contracten en dat betekent dat consumenten op den duur meer betalen dan zij nu doen voor hun energietarief. Het is volgens de directeur van de Vastelastenbond verstandig om juist nu voor een vast energiecontract te kiezen.

Niets doen geen optie

Nu zijn de energietarieven relatief laag. Door nu op zoek te gaan naar een contract dat een jaar vaststaat, zijn consumenten volgens de consumentenorganisatie de rest van 2023 verzekerd van gunstige tarieven. “Niets doen, is geen optie. Door geen actie te ondernemen, lopen consumenten het risico later dit jaar met hoge tarieven te maken te krijgen”, besluit Wolfert.