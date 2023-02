Veel acties voor aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië

In heel Nederland organiseren mensen zelf acties om geld in te zamelen voor Giro555. Op het platform inactievoorgiro555.nl zijn binnen een paar dagen al bijna 1.600 acties aangemeld. En ook op sociale media staan talloze berichten over spontane inzamelingsacties. Niet alleen scholen, bedrijven en sportclubs zetten zich in, maar ook vrienden en familie van mensen in het rampgebied bieden op deze manier hulp en steun.

Zoals Dimitri de Bruyn van iClean Carwash Deventer. Zijn bedrijf is sponsor van voetbalclub ‘Turkse Kracht’ en eerder deze week kreeg hij het trieste bericht dat een van de spelers van die club is omgekomen bij de aardbeving. “Toen kwam het opeens heel dichtbij. Daarom willen we nu zoveel mogelijk geld inzamelen.” De Bruyne doneert zolang de actie loopt de volledige inworp van de stofzuigers in zijn autowasserij aan Giro555.

Op de campus van de Haagse Hogeschool staat een grote groep studenten elke dag met elkaar in de keuken om allerlei lekkers te bereiden. Die hapjes worden verkocht in een stand in het atrium van de school en de studenten en medewerkers doneren op die manier aan Giro 555. De eerste dag is er al meer dan € 1.500,- opgehaald. Sümeyye Güler is een van de initiatiefnemers. Ze is zelf van Turkse komaf. “Dat maakt de situatie nog persoonlijker voor mij”, vertelt ze. “Het doet ons allen enorm veel pijn en daarom proberen we vanuit Nederland iets te betekenen voor de slachtoffers. We doen dit daarom met alle liefde voor hen. Samen staan we sterk!”

In Terneuzen zijn in het Paint and pottery Keramiekcafé van Leni Hamelink unieke handgemaakte peper-en zoutstellen te koop. Het zijn twee mensfiguren die elkaar vasthouden, met voorop een hart van echt goud. Leni verkoopt ze niet standaard. Alleen voor speciale gelegenheden. En nu voor Giro555. “Net als zoveel mensen, wil ik ook iets doen. Maar we kunnen er niet zomaar zelf naar toe”, vertelt Hamelink. “Dan is dit de beste manier. We zamelen geld in en maken mensen bewust van wat er is gebeurd.”

Veel grote bedrijven volgen het goede voorbeeld van alle betrokken Nederlanders. Ook zij zamelen met eigen acties geld in voor de aardbevingsslachtoffers. Albert Heijn biedt klanten de mogelijkheid om aan Giro555 te doneren via statiegeld en AH miles. Ook brengt de supermarktketen in de winkels, op de winkel-app en online de actie onder de aandacht. Kruidvat roept 2,3 miljoen trouwe klanten op om hun spaarpunten te doneren. De drogisterij verdubbelt deze opbrengst. En De Goudse verzekeringen zet als hoofdsponsor van voetbalclub Sparta Rotterdam komende zondag alle boarding in het stadion om naar Giro555.

Om al die mooie acties onder de aandacht te brengen gaat vanaf morgen ook de Giro555-bus het land. Morgen staat hij tussen 15:00u - 17:00u bij de Jaarbeurs in Utrecht om een actie van Tamer Alaloush te steunen. Hij ontvluchtte zijn vaderland Syrië en woont nu met zijn vrouw en twee dochters Tasmien (9 jaar) en Hiba (7 jaar) in De Meern. De familie van zijn vrouw woont in Hama en zij brengen sinds de aardbeving hun nachten in een tent door. Tamer is de dag na de ramp meteen een actie gestart. Met anderen samen vraagt hij aan passanten op Utrecht CS om geld te doneren via een tikkie, credit card of PayPall aan o.a. Giro555. Zijn actie kreeg al veel aandacht en iedereen die meer wil weten, is morgen van harte welkom op het jaarbeursplein.

Afgelopen maandag werd het grensgebied van Syrië en Turkije getroffen door zware aardbevingen. Inmiddels zijn er duizenden dodelijke slachtoffers geteld, vele duizenden mensen raakten gewond en honderdduizenden mensen hebben behoefte aan hulp. De hulporganisaties achter Giro555 zijn zelf of via lokale partners in het gebied aanwezig. Zij bieden directe noodhulp, zoals medische zorg, eten en onderdak.