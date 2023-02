Voorlopige opbrengst Giro555 voor Turkije en Syrië ruim 16 miljoen euro

In 5 dagen tijd is in Nederland al ruim 16 miljoen euro opgehaald voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Met de opbrengst bieden de hulporganisaties achter Giro555 noodhulp als onderdak, kleding, medische zorg en voedsel aan getroffen mensen in Turkije en Syrië.

Aan het einde van deze ochtend hadden Nederlanders 16,214.066,90 euro gedoneerd aan Giro555. Michiel Servaes, actievoorzitter Giro555: “Overal in het land zijn mensen volop bezig met inzamelacties om Giro555 te steunen en er is een enorme betrokkenheid van veel Nederlanders. Dat is hartverwarmend om te zien. Komende woensdag is de landelijke actiedag van Giro555 voor de slachtoffers van de aardbeving, waarbij de publieke en commerciële zenders de handen ineenslaan. Zo komen we samen in actie voor al die duizenden en duizenden mensen die door deze catastrofe zijn getroffen.”

Servaes is op dit moment in Turkije, waar hij gisteren de zwaar getroffen miljoenenstad Gaziantep bezocht. Vandaag reist hij door naar de Turkse stad Hatay, waar de schade enorm is. Meerdere organisaties van Giro555 zijn actief in deze regio. Hij keert zondag terug naar Nederland.

Om de acties onder de aandacht te brengen staat de Giro555-bus vandaag in Utrecht, tussen 15.00 – 17.00 bij het Beatrixtheater. Daarmee wordt vandaag de inzamelingsactie van Tamer Alaloush ondersteund.. Alaloush ontvluchtte zijn vaderland Syrië en woont nu met zijn vrouw en twee jonge dochters in Nederland. De familie van zijn vrouw woont in Hama en verblijft sinds de aardbeving noodgedwongen in een tent. Alaloush is de dag na de ramp meteen in actie gekomen. Met anderen samen vraagt hij aan passanten op Utrecht CS om via een tikkie te doneren aan o.a. Giro555.

Afgelopen maandag werd het grensgebied van Syrië en Turkije getroffen door zware aardbevingen. Reddingswerkzaamheden zijn nog altijd in volle gang. Inmiddels zijn er tienduizenden dodelijke slachtoffers geteld en wordt voor het leven van velen gevreesd. Honderdduizenden mensen hebben dringend behoefte aan hulp. De hulporganisaties achter Giro555 zijn zelf of via lokale partners in het gebied aanwezig. Zij bieden directe noodhulp, zoals medische zorg, eten en onderdak.

Doneren kan via Giro555 , IBAN NL08INGB0000000555 onder vermelding van ‘aardbeving’, zie ook de website Giro555.nl.