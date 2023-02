Eerste bezoekers Mediamuseum Beeld & Geluid feestelijk onthaald

Beeld & Geluid verwelkomde zaterdagochtend om 10.00 uur de eerste bezoekers van het nieuwe Mediamuseum. Directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer en Manager museum Karen Drost zorgden voor een feestelijke ontvangst in het kleurrijke gebouw op het Media Park in Hilversum.

Na 2,5 jaar verbouwing opent het compleet vernieuwde museum vandaag weer de deuren voor het publiek. Het vorige museum (de Beeld & Geluid Experience) werd in 2006 geopend door koningin Beatrix en sloot in oktober 2020 vanwege een grondige renovatie. Het museum keert terug als het meest interactieve Mediamuseum ter wereld, waarin het medialeven van de bezoeker centraal staat.

Mediamuseum

Het medialandschap is in de afgelopen 17 jaar drastisch veranderd en dus werd het tijd om ook het museum te veranderen. Van ‘de media bepalen mijn wereldbeeld’ werd het ‘ik bepaal de media en de media bepalen mij’. Het nieuwe Mediamuseum laat zien hoe media werken en tilt bezoekers even op uit hun eigen mediabeleving, door ze er op afstand naar te laten kijken.

Bij binnenkomst maakt de bezoeker een eigen Mediaprofiel aan via de Mediamuseum-app. Dat Mediaprofiel zorgt ervoor dat je een unieke, gepersonaliseerde museumreis krijgt voorgeschoteld. Een bezoek aan het museum is voor alle bezoekers, vanaf ca. 8 jaar, een unieke, leerzame maar vooral inspirerende ontdekkingsreis door het medialandschap van toen, nu en de toekomst.

Tickets voor openingsdag online uitverkocht

Bezoekers die zaterdag langs willen komen, kunnen online al geen ticket meer bestellen. De online kaarten zijn inmiddels uitverkocht. Wel zijn er nog kaarten aan de deur te koop.