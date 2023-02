Korps Mariniers traint Oekraïners tijdens Operatie Interflex

“Enorm indrukwekkend”, zei Commandant der Strijdkrachten (CDS) generaal Onno Eichelsheim tijdens zijn bezoek aan Operatie Interflex. In dit opleidingsprogramma in het Verenigd Koninkrijk trainen militairen van het Korps Mariniers Oekraïners om te vechten in en voor hun land tegen de Russische agressor.

Een van de deelnemers is een 35-jarige Oekraïner. In het verleden waren veiligheidssystemen zijn vakgebied. Tot hij gemobiliseerd werd. “Ik belde mijn vrouw en zei: als ik je niet bescherm, wie doet het dan?” Nu staat hij gecamoufleerd in militair pak met een wapen op het lijf vlakbij een oefendorp ergens in het noorden van het Verenigd Koninkrijk.

Erg realistisch

In vijf weken tijd worden hij en zijn landgenoten klaargestoomd voor de strijd in Oekraïne tijdens Operatie Interflex. “Het voelt echt niet als een spel. De trainingen en de locaties zijn erg realistisch.” Stap voor stap worden de militairen meegenomen in het militaire optreden. “We leren alles wat we nodig hebben voor onze terugkeer naar Oekraïne. Ja, het is een intensief programma. Maar instructeurs geven de volle 100 procent om al hun kennis en ervaring op ons over te brengen.”

200 militairen

De Oekraïner is een van de 200 militairen die op dit moment wordt getraind door militairen van het Korps Mariniers. De eerste lichting zit nu halverwege de opleiding, vertelt majoor der mariniers Koen. Hij is de squadroncommandant van 21 Raiding Squadron en leidt een team van 65 militairen. Zij verzorgen de trainingen of ondersteunen die. “Het voelt voor ons als een bijzonder belangrijke taak. We doen er alles aan om onze Oekraïense collega’s zo goed mogelijk voor te bereiden op de strijd die hen te wachten staat.”

Overleven en vechten

“We leren de Oekraïners om te overleven. Denk aan leven in het veld of het geven van medische zorg. Maar met overleven alleen win je niet van de Russen. Wij focussen natuurlijk ook op het leren vechten: offensieve tactieken, schieten, wapenleer en omgaan met explosieven. De deelnemers zijn extreem gemotiveerd. Mensen die geblesseerd raken willen bijvoorbeeld niet naar de ziekenboeg. Ze willen alle training meepakken die ze kunnen krijgen. Dat raakt ons als trainers allemaal.”

Dankbaarheid

Generaal Eichelsheim werd tijdens zijn bezoek vergezeld door onder andere Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal René Tas. Samen werden ze meegenomen naar de trainingslocaties. “Het is ontzettend indrukwekkend om te zien wat hier gebeurt. Je weet dat deze jongens over een paar weken alles wat ze hier leren ook gaan toepassen in de frontlinie. Er is veel dankbaarheid aan Oekraïense zijde voor onze mariniers die hun kennis en vaardigheden op hen overbrengen. Tegelijkertijd zie ik bij onze mensen de dankbaarheid dat zij de Oekraïners mogen trainen. Er is een enorme focus, aan beide kanten.”

De bijdrage van de Nederlandse krijgsmacht is een signaal. Eichelsheim: “In Operatie Interflex laten we Rusland zien dat we naast onze Oekraïense collega’s staan. Zij vechten voor hun soevereiniteit.”

Twee lichtingen

Hiervoor verzorgden militairen van 13 Lichte Brigade de trainingen voor Operatie Interflex. Het Korps Mariniers draait dit jaar twee trainingsrotaties van januari tot begin april. Hierna neemt 13 Lichte Brigade het weer over. Operatie Interflex is multinationaal. Naast Nederland leveren ook onder andere Canada, Denemarken, Finland en Zweden trainingscapaciteit.