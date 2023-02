Drie verdachten aangehouden na aantreffen overleden persoon

De politie heeft zaterdag 11 februari drie verdachten aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van 35-jarige man uit Emmen. Het slachtoffer is die zaterdagochtend rond 07.15 uur onder verdachte omstandigheden overleden aangetroffen op de galerij van een wooncomplex aan de Hunenbaan.

De recherche doet onderzoek naar de omstandigheden waaronder de man om het leven is gekomen. Forensische Opsporing heeft in en rondom de plek waar het slachtoffer is gevonden sporenonderzoek gedaan. Alle scenario’s staan op dit moment nog open en ook een misdrijf kan nog niet worden uitgesloten.

Drie aanhoudingen

De politie heeft zaterdagochtend drie verdachten aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij het overlijden. Het gaat om een 20-jarige man uit Emmen, een 22-jarige man uit Emmen en een 23-jarige man uit Emmen. Zij zitten nog vast en worden gehoord. De recherche doet onderzoek naar hun rol en mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van de 35-jarige man.