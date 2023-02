Aanhouding in onderzoek naar brandstichting

In het onderzoek naar de brand op een school in Roermond van zaterdagmiddag, zijn nieuwe ontwikkelingen. Zondagmiddag werd een minderjarige verdachte aangehouden op verdenking van brandstichting.

Aanhouding

Zaterdagmiddag ontving de brandweer melding van een brand in een onderwijsinstelling aan de Bob Boumanstraat in Roermond. Al snel concludeerden politie en brandweer dat er zeer waarschijnlijke sprake was van brandstichting. In het daarop opgestarte onderzoek is zondag een aanhouding verricht. Een 13-jarige jongen uit Roermond is aangehouden op verdenking van brandstichting.