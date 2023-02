Laat je inspireren door het Parijse hotelinterieur met deze tips

Vrijwel alles in Parijs heeft een unieke charme, van iconische gebouwen en monumenten tot charmante cafés en bistro's. Een typisch interieur uit Parijs is een perfecte mix van traditioneel en hedendaags design, met een ontspannen sfeer en een licht eclectische esthetiek is “Parisian Chic” een tijdloze stijl die waarschijnlijk nooit uit de mode zal raken. Bovendien past de bekende Parijse chique stijl bij veel verschillende stijlen huizen, dus zelfs als je zelf niet in een Parijse flat woont, kun je deze moeiteloos coole stijl toch namaken. Wil je een vleugje van de lichtstad in jouw huis? Met een paar kleine veranderingen kun je elke kamer omtoveren tot een Parijse oase! Hier zijn enkele tips voor het creëren van een klassieke Parijse look in uw ruimte:

Gebruik warme neutrale tinten

Houd het eenvoudig met warme neutrale tinten zoals beige en zachte grijstinten die de kamer een ontspannen en uitnodigende sfeer geven die typisch is voor chique Franse huizen.

Ga los met gouden accenten

Goud is een kenmerkende kleur die vaak voorkomt in Parijse appartementen. Overweeg gouden tinten toe te voegen zoals messing, koper of glinsterende tinnen armaturen en verlichting die de hele look samenbinden.

Creëer contrast

Met witte muren als basis, gebruik donkerder gekleurde meubels tegen de muren voor extra contrast en een elegante uitstraling. Kies voor fauteuils met persoonlijke prints voor een extra luxueuze flair. Zorg ook voor contrast met de raambekleding. Zo kunnen zware jaloezieën de ideale toevoeging zijn aan interieurs met lichtere muren. Voor een raamdecoratie op maat op basis van jouw wensen en eisen, bezoek de website van HxB en maak een gratis meetafspraak!

Overweeg dramatische lampen

De Parijse chique stijl vraagt om lampen met een sterke aanwezigheid - of het nu gaat om een traditionele kroonluchter of moderne verlichting, het is belangrijk een armatuur te kiezen die uitstekend past bij de grootte van de kamer.

Beschik je over grote kamers met hoge plafonds, dan is het raadzaam om te kijken naar grote lampen. Helemaal in hogere ruimtes is een traditionele Franse kroonluchter het perfecte middelpunt voor een chique kamer, net zoals de manier waarop veel hotels in Parijs zijn ingericht. Kleinere kamers in moderne huizen zien er geweldig uit met moderne lampen, maar zorg er wel voor dat ze passen in jouw huidige interieurontwerp. Gouden lampen in een modern ontwerp zijn het ideale compromis voor kleinere ruimtes.

Planten en bloemen

Planten brengen leven in elke kamer en maken die meteen lichter! Zet bloempotten bij de vensterbank of hang wat gebladerte aan een macrame plantenbak voor een gezellige sfeer.

Houd het minimalistisch

Probeer ten slotte niet te overdrijven met decoraties, zodat de schoonheid van de stukken die je hebt gekozen, kan doorschijnen. Op deze manier kan elk stuk zijn werk doen en een uitnodigende maar verfijnde Parijse sfeer creëren!