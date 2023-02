Voorlopige eindstand landelijke actiedag aardbevingslachtoffers: 88.921.469 euro

Woensdagavond, aan het einde van de landelijke actiedag voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië, heeft Nederland maar liefst 88.921.469 euro gedoneerd op Giro555. 'Een overweldigende opbrengst! Met dit geld kunnen we enorm veel betekenen voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije', zo meldt Giro 555.

Actiedag

Deze hele dag stond in het teken van de slachtoffers van de aardbeving. In Beeld en Geluid werd het Giro555-actiecentrum ingericht. Daar werd de actie om 5.55 in een unieke gezamenlijke ochtendshow van NPO FunX en NPO 3FM. Radiozenders, televisieprogramma’s en andere media deden de hele dag verslag van de actie.

Donaties stroomden binnen

De hele dag stroomden donaties binnen via de website en het belpanel. In het belpanel namen meer dan 170 bekende Nederlanders plaats, samen met vele andere vrijwilligers. Ze namen donaties in ontvangst, maar praatten ook met bellers over de ramp. Veel bellers vertelden hoe de ramp hen heeft aangegrepen.

Acties in het hele land

In heel Nederland werden acties georganiseerd om de slachtoffers te steunen. Scholen, sportclubs, bedrijven: overal kwamen mensen samen in voor de slachtoffers in Syrië en Turkije. Een schoonheidssalon in Hoogeveen doneerde de volledige dagopbrengst, in Roosendaal werd voor 2300 euro aan appeltaarten verkocht voor Giro555 en in Zwolle ging een groot aantal schilderijen onder de hamer.

Hulp hard nodig

Het leed na de aardbeving in Syrië en Turkije is onbeschrijflijk. Niet alleen hebben mensen hun dierbaren verloren, velen zijn ook alles kwijt. De verwoesting is enorm en er is behoefte aan voedsel, water, onderdak en medische hulp.

Hard aan het werk

De Giro555-organisaties zijn momenteel hard aan het werk in de getroffen gebieden in Turkije en Syrië. Ze delen bijvoorbeeld dekens, voedsel, kleding en drinkwater uit en geven medische hulp. Dankzij de geweldige opbrengsten van de actiedag kunnen de hulporganisaties deze enorme operatie voortzetten. Niet alleen vandaag en morgen, maar ook de komende periode.