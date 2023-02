Man (22) zwaargewond na steekincident in bibliotheek Dordrecht

In een bibliotheek in Dordrecht is zaterdagmiddag een 22-jarige man zwaargewond geraakt nadat hij werd neergestoken. Dit meldt de politie zaterdag.

Verdachte op de vlucht geslagen

Zaterdagmiddag rond 12.30 uur kreeg de politie een melding binnen van een steekincident in een bibliotheek aan de Groenmarkt in Dordrecht. Hierbij raakte een 22-jarige man zwaargewond. 'Hij is met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Het slachtoffer was wel aanspreekbaar. De verdachte is op de vlucht geslagen', aldus de politie.

Getuigen

De politie spreekt op dit moment getuigen en doet sporenonderzoek. Mocht u meer informatie hebben dat het onderzoek verder kan helpen dan vraagt de politie om dit door te geven via 0900-8844.