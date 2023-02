Nederland zet tiental Russische diplomaten land uit

Een tiental Russische diplomaten zal Nederland moeten verlaten omdat het kabinet heeft besloten dat de Russische ambassade in Den Haag niet langer méér bilaterale diplomaten mag tellen dan de Nederlandse ambassade in Moskou. Dat heeft minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken zaterdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Vastgelopen onderhandelingen

'De maatregel is het gevolg van het vastlopen van onderhandelingen met Rusland over de voorwaarden waarop diplomaten over en weer naar diplomatieke posten worden gestuurd. Die hebben namelijk tot op heden niets opgeleverd', aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Russische diplomaten die niet kunnen blijven moeten binnen twee weken Nederland verlaten.

Inlichtingenofficieren

Rusland probeert steeds weer heimelijk inlichtingenofficieren in Nederland te plaatsen als diplomaten. Tegelijk weigert Rusland visa te verstrekken voor Nederlandse diplomaten om het consulaat-generaal in Sint Petersburg en de ambassade in Moskou te bemensen. Dat is onaanvaardbaar en heeft tot een onhoudbare situatie geleid.

Tijdelijke sluiting Nederlands consulaat in Sint Petersburg

Het Nederlandse consulaat-generaal in Sint Petersburg zal als gevolg van het personeelsgebrek tijdelijk moeten sluiten. Ook heeft het kabinet besloten dat het Russische handelskantoor in Amsterdam dicht moet. Het Russische handelskantoor in Amsterdam moet vanaf 21 februari dicht zijn.

Consulaat-generaal Sint Petersburg

'Ondanks veelvuldige pogingen van Nederland om tot een oplossing te komen, blijft Rusland proberen inlichtingenofficieren onder diplomatieke dekmantel in Nederland te krijgen', licht minister Hoekstra toe. 'Dat kunnen en zullen we niet toestaan. Tegelijk is het belangrijk om de ambassades open te houden als communicatiekanaal, zelfs nu de verhoudingen met Rusland moeizamer zijn dan ooit.

Moskou

Het Nederlandse consulaat-generaal in Sint Petersburg sluit per 20 februari. Dit betekent dat onder meer hulp aan Nederlandse burgers en organisaties niet langer vanuit Sint Petersburg zal kunnen worden geboden. De Nederlandse ambassade in Moskou blijft wel open.

Voorgeschiedenis

De onderhandelingen over visa voor diplomaten duren al bijna een jaar. Nadat Rusland Oekraïne binnenviel, heeft Nederland in maart vorig jaar 17 Russische inlichtingenofficieren het land uitgezet. In reactie zette Rusland 15 Nederlandse diplomaten uit. Vanaf dat moment is onderhandeld om over en weer nieuwe diplomaten te stationeren.