Miljoenen onveraccijnsde sigaretten gevonden

De Douane heeft op vrijdag17 februari bij een controle in Rotterdam 6,6 miljoen onveraccijnsde sigaretten gevonden in een vrachtwagen. Daarbij is de 49-jarige chauffeur met de Poolse nationaliteit aangehouden. Hij wordt verdacht van sigarettensmokkel, waarna de FIOD is ingeschakeld. Vermoedelijk waren de sigaretten bestemd voor de Britse markt.