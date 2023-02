'Zwemveiligheid op het spel met nog vier maanden tot de zomer'

Jaarlijks sterven in Nederland bijna dertig kinderen aan (de gevolgen van) verdrinking, blijkt volgens De Telegraaf uit gegevens van het CBS. Shiva de Winter, Voorzitter, Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid zegt: 'Om te zorgen dat mensen toch iets te kunnen bijdragen aan het gevoel van enige veiligheid, worden er allerlei type lessen aangeboden. De krant schrijft bijvoorbeeld over de ‘self rescue’ cursus’ voor baby’s door zwemlesorganisatie Children of the water van Zoë van Straaten.'

'Zwemles lijkt voor jonge kinderen echter hoe langer hoe meer een ontoegankelijke luxe te worden', aldus De Winter. 'Met de huidige wachtlijsten in het land en het grote aantal zwembaden dat sluit of dat de toegang beperkt, kan het zomaar zijn dat het tot het tiende jaar duurt voor een kind op zwemles kan.'

'Beseffen mensen wel dat zwemles een van de belangrijkste onderdelen van de opvoeding is, waarbij goed voorbereidend werk van groot belang is? Met een kleine vier maanden te gaan tot de aftrap van de zomer moeten bij veel meer mensen de zenuwen toenemen over zwemveiligheid.'

Ouders moeten zich volgens De Winter meer en beter gaan oriënteren op zwemlessen. Zij moeten geen wonderen verwachten: zonder snelzwemcursus zullen kinderen die nog moeten starten vóór de zomervakantie niet gegarandeerd kunnen zwemmen.

De Winter: 'Het nu al starten met zwemles, en waar mogelijk in de zomervakantie doorzwemmen, zijn essentieel voor ouders en kinderen in hun omgang met water.'