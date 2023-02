CBS: Bijna 40 procent minder uitgevoerd naar Rusland in 2022

Brandstoffen

'De invoerwaarde uit Rusland groeide echter met 13 procent. De hogere prijzen van brandstoffen, die het overgrote deel van de invoer uit Rusland vormden, waren hier debet aan', aldus het CBS

Sancties vanwege oorlog

Vanwege de sancties tegen Rusland als gevolg van de oorlog in Oekraïne was de Nederlandse uitvoerwaarde van goederen naar Rusland in 2022 fors lager dan in voorgaande jaren. In 2022 kwam de totale uitvoerwaarde uit op 3,7 miljard euro. Dat is 38 procent minder dan in 2021. In januari en februari nam de uitvoerwaarde nog toe, maar was daarna elke maand lager dan dezelfde maand in 2021. De sterkste daling vond plaats in maart.

Waarde invoer bijna 21 miljard euro

De waarde van de invoer van goederen uit Rusland kwam in 2022 uit op bijna 21 miljard euro. Dit is 13 procent meer dan in 2021. Hiermee komt circa 3 procent van de totale Nederlandse invoer uit Rusland. De waarde van deze invoer is in de laatste twee jaren flink opgestuwd door de hogere prijzen van brandstoffen. De invoer van minerale brandstoffen, waaronder ruwe aardolie, aardolieproducten en gas, vormt al jaren ongeveer 90 procent van de totale invoerwaarde van goederen uit Rusland.

Vooral minder export van transportmiddelen en bloemen naar Rusland

Meer dan de helft van de Nederlandse uitvoer naar Rusland bestond uit in Nederland geproduceerde goederen. Deze export van Nederlandse makelij daalde in 2022 sterker dan de wederuitvoer. In heel 2022 gingen er vooral minder vrachtvoertuigen, bussen, bloemen en planten en bepaalde chemische producten van Nederlandse makelij naar Rusland. De daling van de wederuitvoer zat voornamelijk in de export van goederen als halfgeleiders en chips, mobiele telefoons, computers, laptops, tablets en kantoormachines.