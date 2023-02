Helft Oekraïners woont op adres dat eerder nog onbewoond was

Inwonen bij andere Oekraïners

Bijna 20 procent van de vluchtelingen woonde in bij andere Oekraïners die al vóór de Russische inval in Nederland woonden. Nog eens 27 procent van de Oekraïense vluchtelingen woonde zelfstandig. Met ‘zelfstandig’ wordt bedoeld wonend op een adres met uitsluitend Oekraïense vluchtelingen. Dit kan zowel in nieuw gemaakte als in bestaande woningen zijn. 53,3 procent van de Oekraïense vluchtelingen woonde op 1 november anders dan zelfstandig of bij andere Oekraïners. Hoe deze mensen wonen, is niet bekend.

Verspreid over heel Nederland

De Oekraïense vluchtelingen wonen verspreid over het land. Naar verhouding woonden op 1 november 2022 de meeste vluchtelingen in Renswoude (33,2 per duizend inwoners) en Gennep (21,9). De minste vluchtelingen per duizend inwoners woonden in Gilze en Rijen (0,6) en Rozendaal (geen).

Limburg

Tussen 1 juli en 1 november 2022 nam het aantal Oekraïense vluchtelingen met 14,4 duizend toe. In Beek (Limburg, 8,6) en Vaals (7,6) steeg het aantal Oekraïense vluchtelingen per duizend inwoners het meest. In sommige gemeenten nam het aantal Oekraïense vluchtelingen per duizend inwoners juist af. De daling was het sterkst in Schiermonnikoog (3,0), Twenterand en Rozendaal (beide 2,3). Het gaat hierbij trouwens om kleine aantallen.

16,7 duizend Oekraïners geremigreerd

Van alle Oekraïense vluchtelingen die vanaf de Russische inval in Oekraïne in Nederland werden ingeschreven, waren er op 1 januari 2023 bijna 16,7 duizend weer vertrokken. Dat is 16 procent van alle Oekraïense vluchtelingen die tussen 24 februari en 1 januari werden ingeschreven. De groep remigranten bestond voor meer dan twee derde uit mannen. De meeste remigranten waren tussen de 25 en 45 jaar oud. Van deze leeftijdsgroep maakten mannen een nog groter deel uit (80 procent).

Helft Oekraïense remigranten weer terug naar eigen land

Het aantal remigranten nam het sterkst toe vanaf week 18 (begin mei). De meeste remigranten, 650, vertrokken in week 36 (begin september). In de laatste weken van 2022 nam het aantal remigranten sterk af. Van alle remigranten keerde 55,4 procent terug naar Oekraïne. 24,1 procent vertrok naar andere landen en van 20,5 procent is de bestemming niet bekend.