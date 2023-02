Man die bij PSV veld bestormde en keeper aanviel in maart voor rechter

Aangehouden

De man werd kort na het incident aangehouden en zit nog vast en wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. 'De man wordt verdacht van mishandeling en het overtreden van een gebiedsverbod, dat eerder door de gemeente was opgelegd. Hij heeft in 2021 en 2022 twee keer een taakstraf gekregen voor voetbalgerelateerde feiten', aldus het OM.

Alcohol

De politie mag geweldplegers testen op alcohol en drugs. Dit staat in de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers. Wanneer een geweldpleger alcohol of drugs heeft gebruikt dan kan het OM een zwaardere straf eisen. De verdachte is gisteren getest en had een alcoholpromillage van ruim 1,6.

Snelrecht

Besloten is dat de zaak via snelrecht wordt afgedaan. Het gaat bij snelrecht om bewijstechnisch gezien relatief eenvoudige zaken. Het OM zal tijdens de zitting nadrukkelijk rekening houden met de ernst en impact van het feit, het strafrechtelijk verleden van de verdachte en het gebruik van alcohol. De zaak dient op 8 maart.