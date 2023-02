Na geweld komt de klap: psychologische noden groot in Oekraïne

Het conflict in Oekraïne zorgt niet alleen voor fysieke, maar ook voor diepe psychologische wonden. Naast zorgen om huisvesting, voedsel en veiligheid hebben mensen te kampen met acute mentale problemen. Nu het conflict voorlopig aanhoudt, bereidt het Rode Kruis zich erop voor meer in te zetten op psychologische hulp. Afgelopen jaar werden al diverse centra opgezet waar iedereen terecht kan met psychologische problemen.

Hulp uitbreiden

Het Oekraïense Rode Kruis verzorgde psychologische ondersteuning voor honderdduizenden mensen, ondersteund door specialistische Rode Kruis-medewerkers uit andere landen. We willen deze hulp uitbreiden. Dat gebeurt naast uitbreiding van onze financiële hulpprojecten, onderdak, medische zorg en andere vormen van hulp in en rond Oekraïne.

Meer psychologische hulp is hard nodig. Mensen verloren geliefden, woning en werk; hun hele leven is door het conflict in de war geschopt. Zij leven nu vaak in onzekerheid, niet wetende wat er met hen zal gebeuren. Hun trauma’s in combinatie met deze onzekerheid knaagt aan de mentale gezondheid. Het Rode Kruis traint hulpverleners, soms zelfs vanuit schuilkelders, en stelt hen in staat mensen te helpen omgaan met hun psychologische problemen.

Miljoenen mensen geholpen

De weg naar herstel in Oekraïne zal een lange zijn, maar door mensen psychologisch te ondersteunen, leg je in ieder geval alvast een basis.

Sinds het conflict in Oekraïne begin vorig jaar escaleerde, investeerde het Rode Kruis vele honderden miljoenen in diverse hulpprojecten, ook in omliggende landen. Het is de grootste humanitaire operatie die het Rode Kruis ooit opzette. We bereikten tot nog toe meer dan twee miljoen mensen met onze hulpverlening. Het Nederlandse Rode Kruis droeg hieraan bij, onder andere via donaties die binnenkwamen op Giro555.