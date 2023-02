Verdachte moord en poging moord Zwijndrecht langer vast

De 49-jarige man uit Dordrecht die verdacht wordt van moord en poging tot moord op 21 januari 2023 in Zwijndrecht, die afgelopen zaterdag aan het begin van de middag in Schiedam werd aangehouden, blijft veertien dagen langer vast zitten. Dat heeft de rechter-commissaris van de Rotterdamse rechtbank maandagmiddag beslist.

Moorden en poging moord

Afgelopen zaterdagmiddag kon de man, die werd gezocht in verband met een schietpartij op 21 januari bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht, in Schiedam worden aangehouden. Hij wordt verdacht van moord op een 66-jarige vrouw uit Dordrecht en van poging tot moord op een 38-jarige vrouw uit Rotterdam.

Tip van oplettende burger

De man kon worden aangehouden dankzij een tip van een oplettende burger in combinatie met intensief recherchewerk. Door het Openbaar Ministerie werd eerder een beloning van 30.000 euro uitgeloofd voor de tip die tot de aanhouding zou leiden. Op dit moment is nog niet besloten of het tipgeld zal worden uitgekeerd. Zodra er een beslissing over is genomen zal die worden gecommuniceerd.

Schuilgehouden

Waar de voortvluchtige verdachte zich de afgelopen weken heeft schuil gehouden en of hij daarbij hulp heeft gekregen - en van wie – wordt nog verder onderzocht.