Teller Oekraïne-actie Giro555 jaar na begin van het conflict op ruim 183 miljoen euro

De aandacht voor de situatie in Oekraïne blijft onverminderd groot. Een jaar na de start van de Oekraïne-actie blijven donaties nog steeds bij Giro555 binnenkomen, ook nu Giro555 de actie ‘Help Slachtoffers aardbeving’ heeft gestart. Eenenvijftig procent van de opbrengst voor Oekraïne is inmiddels besteed. Daarmee zijn meer dan 2,8 miljoen mensen geholpen. De hulpactiviteiten in Oekraïne en buurlanden zijn in volle gang. Dankzij de niet aflatende steun voor Oekraïners kunnen de hulporganisaties achter Giro555 noodzakelijke en essentiële hulp blijven verlenen. Op dit moment is een tussenstand van €183.454.406 bereikt.

Met dit geld boden (en bieden) de hulporganisaties achter Giro555, samen met lokale hulpverleners, volop noodhulp. Zowel in Oekraïne als in de buurlanden. De noden zijn ongekend hoog. De oorlog in Oekraïne heeft de grootste vluchtelingencrisis in Europa van deze eeuw veroorzaakt. Daarbij liggen talloze huizen, ziekenhuizen, scholen, waterinstallaties en elektriciteitscentrales in puin. Cruciale infrastructuur, steden en dorpen zijn verwoest. Miljoenen Oekraïners zijn afhankelijk van humanitaire hulp. De hartverwarmende inzet en betrokkenheid van Nederlanders voor Oekraïners is gebleven, ook lang na de landelijke actiedag.

Op 28 februari 2023 publiceert Giro555 de eerste tussenrapportage ‘Samen in actie voor Oekraïne’. De inhoudelijke en financiële rapportage laat zien dat tot eind november 2022 € 87,9 miljoen van de totale opbrengst besteed is. Daarvan ging ruim 35 miljoen euro naar levensonderhoud, zoals het uitdelen van cash, ruim 15 miljoen euro naar voedsel en 9,5 miljoen euro naar onderdak. Meer dan 2,8 miljoen mensen kregen hulp. Bijna driekwart (73,6%) werd besteed in Oekraïne zelf. De hulp varieerde van tijdelijk onderdak, voedsel- en hygiëne pakketten, schoon drinkwater, financiële bijdragen onder meer om in levensonderhoud te kunnen voorzien, tot medische-, psychosociale- en traumazorg.

De hulporganisaties deden er ook alles aan om Oekraïners voor te bereiden op de komst van een hele strenge winter. Beschadigingen aan energie-infrastructuur door herhaalde raketaanvallen leidden tot langdurige stroomuitval, waardoor de toegang tot elektriciteit, warmte en water werd verstoord. Tineke Ceelen, directeur van de Stichting Vluchteling is net terug uit Oekraïne: “Vlakbij de frontlinie, daar waar het hardst gevochten werd, is het grootste deel van de bevolking vertrokken. Met name oude, kwetsbare en arme mensen bleven achter. Mensen zonder familie waar ze naartoe konden, zonder geld om voor het transport te betalen, of simpelweg omdat ze door ziekte of ouderdom niet meer in staat waren te vluchten. Die mensen zaten maandenlang zonder verwarming, stromend water en licht. Ik ben bij verschillende ouderen thuis geweest en heb gezien dat de kachels die wij hen gaven dankbaar stonden te branden. We deelden ook brandhout uit, en winterkleding, dekens en ‘energiekits’, met zaklampen, een powerbank, kaarsen en een klein kooktoestelletje. In de ontreddering van de bombardementen, in de angst voor de oorlog, en het verdriet om het verlies van een rustige, veilige oude dag, zijn die hulpgoederen essentieel geweest om mensen warmte, en een klein beetje vertrouwen in de medemens terug te geven.” “Met het leveren van generatoren en powerbanks aan voedseldistributiepunten en vluchtelingenopvangcentra, heeft Cordaid met haar zusterorganisatie in Oekraïne op veel plaatsen mensen kunnen helpen”, zegt Paul Borsboom, Noodhulp Expert van Cordaid. En, Marco van der Graaf, directeur van World Vision: “Tijdens mijn bezoek aan Oekraïne heb ik gezien hoe de hulp die we bieden mensen hoop biedt in de meest donkere dagen van hun leven. Voedselpakketten en financiële bijdragen voor het kopen van kleding of medicijnen zijn van enorme betekenis.” Save the Children is begonnen met het herstel van scholen in de gebieden die nu weer in handen zijn van Oekraïne.