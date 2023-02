Politie toont beelden verdachten betrokken bij ontvoering 15-jarige jongen Amsterdam

Tweede Jan Steenstraat

De ontvoering gebeurde op dinsdag 10 januari in Amsterdam. In de Tweede Jan Steenstraat werd de jongen een witte bestelbus in geduwd. Drie kwartier later wordt de bus aan de kant gezet op de A27. In de bus vindt de politie de jongen, lichamelijk ongedeerd, maar wel geboeid.

Drie verdachten aangehouden

Drie mannen die bij hem in de bus zaten, worden aangehouden op verdenking van ontvoering. Het gaat om een man van 36 uit Weesp, een 35-jarige man uit Amsterdam en een man van 29 uit Almere.

Beelden van verdachten op vrije voeten

De politie vermoedt dat de drie mannen die in de bestelbus zijn aangehouden niet alleen hebben gehandeld in deze zaak. In Opsporing Verzocht worden onder andere beelden van verdachten getoond die nog op vrije voeten zijn en de politie wil graag weten wie zij zijn.