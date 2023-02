KWF: Uv-nagellakdrogers mogelijk kankerverwekkend

'Uit een recent in Nature Communications gepubliceerd artikel blijkt dat uv-nagellakdrogers mogelijk kankerverwekkend zijn vanwege de DNA-schade die de uv-straling veroorzaakt in de huid. Dit meldt KWF dinsdag. KWF adviseert daarom het gebruik van deze apparaten te beperken.

Standpunt KWF

Uv-nagellakdrogers stralen uv-A-licht uit dat kankerverwekkend kan zijn. Het is belangrijk dat gebruikers van dit soort nageldrogers zich daar bewust van zijn. 'Wil je minder risico lopen op kanker dan is het beter om het gebruik van deze apparaten te beperken of ze niet te gebruiken', aldus KWF.

Meer onderzoek nodig

Er is nog meer wetenschappelijk onderzoek nodig om erachter te komen hoeveel het risico op kanker door het gebruik van deze apparaten precies verhoogd is en of je uv-nagellakdrogers veilig kunt gebruiken als dat maar een paar keer per jaar is.