Man (29) uit Ede aangehouden in onderzoek overleden man in auto

In het onderzoek naar het overlijden van de Belgische man, die in de nacht van zondag 12 op maandag 13 februari dood in een auto werd aangetroffen, is heeft de politie woensdagochtend een 29- jarige man uit Ede aangehouden. Dit meldt de politie woensdag.

Auto op parkeerplaats Stroeze Zand

De overleden Belgische man werd aangetroffen in een personenauto op de parkeerplaats Stroeze Zand in Voorthuizen. De 29-jarige verdachte kon na intensief onderzoek van het rechercheteam worden aangehouden.

Onderzoek

Op maandagmorgen 13 februari troffen agenten per toeval, tijdens een surveillance in het gebied, een personenauto aan met daarin een overleden persoon. Vanwege de omstandigheden rondom het overlijden van de man is er een TGO opgestart (Team Grootschalig Optreden).

Dertig rechercheurs

Een team van ruim dertig rechercheurs werkte de afgelopen weken aan het onderzoek. Er is maandag 13 februari ook direct gestart met een buurt- en forensisch onderzoek. Zo’n onderzoek van deze grootte kan je maar één keer goed doen. 'Het vergt tijd om alle scenario’s uit te lopen. Dat is de reden dat we niet altijd direct naar buiten kunnen treden met informatie', aldus de politie. Met de aanhouding van de verdachte is het onderzoek nog niet afgerond. De betrokkenheid van de verdachte bij het overlijden van de man wordt verder onderzocht. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

45 tips

De afgelopen weken hebben heeft het onderzoeksteam veel tips ontvangen. Er kwamen maar liefst 45 tips binnen. Het onderzoeksteam heeft mede hierdoor verder kunnen rechercheren.