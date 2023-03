NVWA neemt 4 koffers met glasaal in beslag

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdag 28 februari in samenwerking met de Douane en de Koninklijke Marechaussee 54 kilo glasaal in beslag genomen op luchthaven Schiphol. De 170.000 beschermde babypalingen werden aangetroffen in de koffers van 2 passagiers. Zij wilden vanaf Schiphol naar Maleisië vliegen. De 2 zijn aangehouden en in verzekering gesteld.