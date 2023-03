Douane vindt weer 607 kilo cocaïne, nu tussen de ananassen

Op woensdag 1 maart werd tijdens een douanecontrole in de Rotterdamse haven een partij cocaïne ontdekt in een koelcontainer met ananas.

De container was afkomstig uit Guatemala en bestemd voor een bedrijf in Capelle aan de IJssel. Tijdens de douanecontrole troffen douaniers 24 jute balen met pakketten aan achter de containerdeuren. In totaal verwijderden de douaniers 607 pakketten uit de balen. De ontvanger in Capelle aan de IJssel lijkt niets met de smokkel te maken te hebben.

Het HARC-team, een inmiddels 27 jaar oud samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.