Volgende week keert de winter terug

Is het vandaag in het grootste gedeelte van ons land nog heerlijk zonnig weer, komende week zal de zon zich meer schuilen gaan houden achter winterse bewolking.

Vrijdag wordt het een bewolkte dag, maar het blijft droog. Geleidelijk breekt de zon op steeds meer plaatsen door. De maximumtemperatuur wordt ongeveer 7°C. Morgenavond is het half tot zwaar bewolkt. Het blijft droog. De noordelijke wind is zwak tot matig. In het weekend wordt het opnieuw bewolkt met hier en daar kans op een bui. Begin volgende week een overgang naar een wisselvallig en vrij koud weertype met een toenemende kans op winterse buien.