Nederlandse kiezer wil hoger minimumloon en vaste contracten

Gemiddeld vindt de Nederlandse kiezer dat 14,98 euro per uur een rechtvaardig minimumloon zou zijn. 78% vindt dat het minimumloon mee moet stijgen met de gemiddelde lonen. Dat blijkt uit een peiling van I&O Research in opdracht van FNV. Ook vindt de kiezer dat iedereen die werkt, een vast contract moet kunnen krijgen.

De steun van de kiezer voor een hoger minimumloon en vaste contracten stijgt boven partijkleuren uit. Zo vindt slechts 13% het minimumloon hoog genoeg. Onder CDA- en D66- kiezers is dat percentage respectievelijk 18% en 11%. Dat is opvallend, want die partijen stemden in de Tweede Kamer tegen moties om het minimumloon te verhogen. Dat het minimumloon mee moet stijgen met de gemiddelde lonen* vindt onder de aanhang van alle partijen brede steun.

Vast contract moet norm worden

Dat geldt ook voor het vaste contract. Voor FNV moet het vaste contract weer de norm worden: iedereen die werkt zou een vast contract moeten kunnen krijgen. 66% van de respondenten is het daar mee eens. Onder VVD-kiezers heeft 56% die mening. Bij andere partijen is dat nog meer: bijvoorbeeld 68% onder de aanhang van D66, terwijl die partij in de Tweede Kamer vaker tegen dan voor moties over vaste contracten stemt.

Ook vindt een meerderheid van bijna alle kiezersgroepen het onacceptabel dat werkgevers na drie tijdelijke contracten, na een ‘pauze’ van een half jaar opnieuw een tijdelijk contract aanbieden.

Neem de kiezer serieus

Minimumloon en vaste contracten zijn geen direct onderwerp voor de Provinciale Statenverkiezingen, maar wel issues voor de Eerste Kamer, die gekozen wordt door de nieuwe Statenleden. Daarom doet FNV met deze peiling een oproep aan alle toekomstige senatoren: neem de kiezer serieus. ‘Inkomenszekerheid, gewoon genoeg geld hebben om rond te komen, dat is voor veel Nederlanders elke dag het belangrijkste onderwerp. Een hoger minimumloon en gewoon een vast contract kunnen voor veel werkenden het verschil maken’, zegt Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter FNV. ‘Daarom zeggen we nu tegen politieke partijen, kijk naar wat de kiezer en wat je eigen achterban belangrijk vindt. En spreek je er over uit, ook nu in je campagne. Zodat de kiezer weet waar je voor staat.’

*Nu is het zo dat het minimumloon meestijgt met de contractlonen, wat nadelig is wanneer de contractlonen achterblijven bij de algemene lonen. Ook Europa adviseert Nederland om voor het minimumloon 60% van het ‘mediaanloon’ te hanteren. De helft van de werkende bevolking heeft een hoger loon, de helft heeft een lager loon dan deze ‘mediaan’. Daarmee zouden de minimumlonen naar tenminste 14 euro moeten stijgen.