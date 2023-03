Nederlands meisje van 10 in Zweden neergestoken

De steekpartij vond plaats in de Zweedse stad Gothenburg. Het meisje raakte ernstig gewond bij het steekincident en is naar een ziekenhuis overgebracht. Haar toestand is stabiel. Haar oma van 70 raakte gewond aan een arm. Zij mocht na een korte behandeling in het ziekenhuis weer vertrekken. Omstanders wisten de dader, een 35-jarige man, te overmeesteren waarna de politie hem overbracht naar een politiebureau. De politie onderzoekt of er een verband is tussen hem, het meisje en haar oma. Over het motief van de steekpartij is nog weinig bekend. Het Zweedse Openbaar Ministerie verdenkt hem van poging tot moord.